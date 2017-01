Montagsfrühstück in Eltze im Dezember

Jetzt, im Nachhinein, kann man die Ankündigung im Dezember-Blickpunkt dass „zu ein¬zelnen Tagen im Adventskalender“ eingestimmt werden soll, schon klarer vor sich sehen. Und ehrlich: Das „kleine Organisationsteam“ der Kirchengemeinde Eltze hatte sich auf diese Veranstaltung sehr gut vorbereitet und hat die Informationen zu den zahlreichen einzelnen Tagen mit Hilfe ihres Adventskalenders nachhaltig „rübergebracht“.Als Beispiele mochte ich erwähnen, dass man sogar an plattdeutsch gedacht hatte.Den Barbarsteg am 4. Dezember mit seinen frisch geschnittenen Kirschzweigen, die ganz sicher zu Weihnachten blühen werden, kennen wir Niedersachsen zwar auch, aber vielleicht nicht alle den Bezug zum Bergwerk und den Bergleuten.Natürlich durfte der Hinweis auf die Geschichte des Tannenbaumes nicht fehlen, bevor uns der 24. Dezember mit einem wunderschönen Adventsblatt dargeboten wurde.Ja. den Applaus für diese gelungene Darbietung hatte sich das Team verdient!Letztendlich nahm man die Gelegenheit war, für die Fördergemeinschaft und damit das jetzige Projekt, nämlich die in die Jahre gekommene Kirchturm-Uhr, zu werben Die alte Spendenbox hat dabei natürlich geholfen!Dass das Team aus der Küche, welches in der bekannten Besetzung seit einigen Jahren für jedes Montagsfrühstück im Einsatz ist, mit schönen Adventssternen bedacht wurde motiviert natürlich für das neue Jahr.Karin Heim