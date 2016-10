Im November findet in Altmerdingsen wieder das alljährliche Preisschießen statt

Vom 01.November bis 23. November 2016 besteht für die Mitglieder des SV Altmerdingsen wieder die Möglichkeit sich am Preisschiessen zu beteiligen. Vom 17. bis 19. November sind zusätzlich noch die Einwohner aus Altmerdingsen herzlich eingeladen am Schiessen um die Fleisch-, Wurst- und Sachpreise teilzunehmen. An diesen drei Tagen wird gegrillt, so das zuhause die Küche kalt bleiben kann. Zu gegrillter Bratwurst werden Salate und Baguette serviert. Herzlich gern kann auch nur zum Essen vorbei geschaut werden. Geöffnet ist das Schützenheim am 17 und 18.11. von 19 bis 22 Uhr. Am Samstag, den 19.11. besteht von 15 bis 22 Uhr die Möglichkeit zum Schiessen. Der Schützenverein würde sich sehr freuen, wenn viele Mitglieder und Einwohner teilnehmen würden. Die Siegerehrung mit Wurstessen ist am Samstag, den 26.11. um 19 Uhr im Schützenheim. Auch hier können Einwohner und Mitglieder teilnehmen, die nicht am Schießwettbewerb teilgenommen haben. Die entsprechenden Essenmarken sing zu den üblichen Zeiten im Altmerdingser Schützenheim zu erwerben.

