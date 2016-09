Herbstpokalschiessen beim SV Altmerdingsen

Im Monat Oktober findet beim SV Altmerdingsen der Wettbewerb um die zahlreichen Herbstpokale statt. Dazu lädt der Verein alle Mitglieder herzlich ins Schützenheim ein, um ihr Glück vor den Scheiben zu versuchen. Es wäre schön, wenn möglichst viele Mitglieder den Weg ins Schützenheim finden würden und an den jeweiligen Trainingstagen um den Gewinn des ein oder anderen Pokales wetteifern würden, damit eine Wettbewerbstimmung aufkommen kann. Die dazugehörige Preisverleihung findet in diesem Jahr am Samstag, den 26. November um 19 Uhr im Schützenheim statt. Dazu erfolgt zu gegebener Zeit noch eine gesonderte Einladung.

