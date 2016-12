Gründung eines Tauschringes für die Gemeinde Uetze

Liebe Bürger der Gemeinde Uetze,

es ist geplant, im Rahmen einer Bürgerinitiative, einen Tauschring für die Gemeinde Uetze aufzubauen.

In einem Tauschring können Mitglieder Waren und Nachbarschaftshilfen tauschen.

Im Vorfeld werden Mitstreiter gesucht, die Lust haben, an der Ausarbeitung der Satzung und der Tauschregeln mitzuwirken. Es werden in diesem Rahmen auch Personen gesucht, die Spaß und Interesse an Computerarbeit haben.

Im nächsten Jahr soll dann der Tauschring gegründet werden.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei Gundi Degotschin unter der Telefonnummer 0173-2899352.



Ich würde mich über großes Interesse sehr freuen



Ihre Gundi Degotschin

