Beim SV Altmerdingsen steht der 3. Oktober ganz im Zeichen der Freundschaft

Am 3. Oktober lädt der SV Altmerdingsen seine Mitglieder zum alljährlichen freundschaftlichen Treffen mit der Kyffhäuser Kameradschaft Rötgesbüttel ein. Ab 14 Uhr empfängt der Schützenverein seine Gäste mit Kaffee und Kuchen. Am späten Nachmittag folgen weitere kulinarische Genüsse. Neben dem leiblichen Wohl kommt der Schießsport nicht zu kurz. Beide Vereine hoffen wieder darauf,möglichst viele Mitglieder zu mobilisieren und vielleicht den ein oder anderen Pokal für sich zu gewinnen. Herzlich eingeladen sind aber auch alle Mitglieder, die nicht am Schießsport teilnehmen möchten, jedoch Lust auf einen launigen Nachmittag im Schützenheim haben. Zur besseren Planung wird jedoch um Anmeldung gebeten.

