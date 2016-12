Fortbildung zur qualifizierten Vitamin D Beratung durch Dr. med. Daumann

Fortbildungspunkte

Veranstaltung ist für Ärzte mit 8 Fortbildungspunkten durch die Bayrische Landesärztekammer - für Heilpraktiker mit 7 Fortbildungspunkten durch BDH – für Ernährungsberater mit 6 Fortbildungspunkten durch VVD zertifiziertOettingenSamstag 18.03.2017 - Samstag 20.05.2017Dr. med. Claus Daumann• Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe• Präventionsmediziner dgf• Hormon- und Stoffwechseltherapeut cmi• Biologische Krebsmedizin AGO• Praxis für ganzheitliche Medizin• Orthomolekularmediziner• Vitamin D Schwerpunkt(Praxisanschrift: Georg-Friedrich-Steinmeyer-Straße 1, 86732 Oettingen)10 Jahre Erfahrung mit Vitamin D präventiv und auch therapeutisch, gemeinsame Projekte mit Prof. Jörg Spitz zur Verbesserung der Vitamin D Versorgung in einer Region, Intensivkurse Orthomolekularmedizin an den HP-Schulen in Köln und München, Vorträge im In– und Ausland zu ganzheitlichen Themen mit Schwerpunkt Orthomolekularmedizin und tagtägliche Erfahrung mit meinen Patienten als Referenz.