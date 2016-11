Adventliches in der Mühle - von der Natur inspiriert

ADVENTLICHES IN DER MÜHLE

Ein Blickfang für Tische, Türen, Wände

Ein Kranz – viele Möglichkeiten...



Am Sonntag, den 13.November 2016

von 13.00 – 18.00 Uhr

Rosmarie Ludl lädt zu ihrer Ausstellung im wundervollen

Ambiente der alten Klostermühle in Thierhaupten ein.

Sie zeigt Adventskränze, Schalen und Gestecke.

Ihre aus Naturmaterialen angefertigten Werke sind

harmonische Kompositionen, minimalistisch und modern.



Rosmarie Ludl (ANLASS und OBJEKT),

Meitingen- Herbertshofen,

Egerer Str.9, Tel. 08271/1445

www.anlassundobjekt.de



Veranstaltungsort:

Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Franzengasse 21 • 86672 Thierhaupten