Orientalische Kräuter und Gewürze sind das Thema beim nächsten Frauenfrühstück

Am Dienstag, 29. November 2016, wird in Thannhausen wieder interkulturell gefrühstückt.

Eingeladen zum gemeinsamen Frühstück sind wie immer Frauen aller Nationalitäten. Besonders in der Vorweihnachtszeit dreht sich alles um orientalische Kräuter und Gewürze. Katja Flachslander-Schnatterer, Kräuterpädagogin aus Naichen entführt die Teilnehmerinnen einen Vormittag lang in einen Raum voller Wohlgerüche. Sie vermittelt ihnen, was sie mit diesen orientalischen Gewürzen kochen, backen oder würzen können.



Das Frauenfrühstück findet wie immer jeden letzten Dienstag außerhalb der Schulferien von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Islamischen Gemeinde, Krautgarten 2, statt.