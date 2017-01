Fürbitte für Deutschland - #PrayForDeutschland

1. Timotheus 2, 1-3Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie! Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut.Jeremia 29, 7Der Herr hat uns als Auftrag gegeben, für das Land wo wir wohnen zu beten. Zusätzlich zum Wohlergehen und Schutz der Nation will der Herr wie Paulus es so schön gesagt hat, dass „alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden.“1.Timotheus 2,4#Jesus #Fürbitte #Deutschland #Beten #Gebet #GebetsArmee #Regierung #PrayForDeutschland