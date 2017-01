Hauskreis in Taunusstein sucht DICH!

Wir suchen für unseren Hauskreis in Taunusstein ( ca. 12 km von Wiesbaden ) Christen und Leute die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen, viele Fragen haben und auf dem Weg sind, um mehr über Gott zu erfahren. Wenn du dich fragst, was ein Hauskreis ist:Christen treffen sich nicht nur in größeren Gottesdiensten, sondern parallel dazu auch in kleineren Gruppen. Bekannt unter Hauskreise, Small Groups oder Connect Gruppen.➡ WAS CONNECT GRUPPEN / HAUSKREISE GENAU SIND ⬅ Connect Gruppen sind kleine Gruppen der Kirche von ca. 8 – 15 Personen, die sich meist in Privatwohnungen treffen. Menschen kommen zusammen, um gemeinsam Bibel zu lesen, über Lebens- und Glaubensfragen zu reden, zu beten, füreinander und für andere da zu sein. Hauskreise eröffnen Freiräume, um eigene Gaben zu entdecken und konkrete Aufgaben anzupacken. Ihre Leitung geschieht in aller Regel ehrenamtlich.Hauskreise sind Orte persönlicher Begegnung.❑ Menschen haben Zeit füreinander❑ Tragfähige Beziehungen können sich entwickeln❑ Über Glaube und Zweifel kann offen gesprochen werden❑ Bibellehre❑ Lobpreis❑ Gebetsanliegen❑ Abendmahl❑ Hörendes Gebet❑ Fähigkeiten werden entdeckt und ausprobiert❑ Ab und zu wird feste gefeiert und die Seele kann baumeln Du kommst aus Taunusstein, Idstein, Bad Schwalbach i.Ts...Hast Du Interesse - Bist du dabei? Dann schreibe uns einfach per eMail: hauskreis-taunusstein@erlebeGott.deOder in WhatsApp: +49 17661021245Wir freuen uns auf dich :-)