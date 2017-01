Königsproklamation beim Schützenverein Staufen

Syrgenstein : Schützenverein Staufen e.V. 1907 |

Syrgenstein, 07. Januar 2017: Beim Kameradschaftsabend im Vereinsheim proklamierte der Schützenverein Staufen seine neuen Schützenkönige.

Die Staufener Schützen starteten mit der Proklamation der neuen Könige und Ehrung der Vereinsmeister in das neue Vereinsjahr. Die Königskette in der Schützenklasse ging diesmal an Richard Lindel der sich den Sieg mit einem 5,7 Teiler erkämpft hatte. Die Königsritter sind Oliver Lindel (7,0 Teiler) und Sandra Nuiding (7,6 Teiler). Die Königskette in der Jugendklasse ging mit einem 17,8 Teiler an Leo Kronthaler. Die Königsritter in der Jugendklasse sind Markus Stutzmiller (18,2 Teiler) und Jessica Stutzmiller (18,6 Teiler). Schützenliesel und damit beste Dame in der Wertung ist Sandra Nuiding mit einem 7,6 Teiler. Auch in der Wertung der Vereinsmeister wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Titel Vereinsmeister Schützenklasse ging Julian Danner mit 387 Ringen, in der Damenklasse ging der Titel an Sandra Nuiding (372 Ringe), in der Jugendklasse an Markus Stutzmiller (381 Ringe), in der Juniorenklasse gewann Richard Lindel mit 363 Ringen. Die Schülerklasse wurde von Jessica Stutzmiller mit 339 Ringen gewonnen und bei den Schülern Klasse B (aufgelegt) gewann Lucas Ehrenberger mit 366,8 Ringen den Titel, in der Altersklasse Reinhold Sing (380 Ringe), die Klasse der Aufgelegtschützen gewann Werner Nuiding mit 416,3 Ringen.