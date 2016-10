Citizen-House-Jazz: Harry Berger, Armin Egenter & Jörg Lanzinger

Syrgenstein : Bürgerhaus |

Am Samstag, 22. Oktober 2016 lädt die Initiative "Kultur im Bürgerhaus" zu einem Jazz-Abend in den kleinen Konzertsaal in Landshausen. Als "Special-Guest" konnten die beiden Syrgensteiner Initiatoren Armin Egenter und Jörg Lanzinger den Heidenheimer Saxophonisten Harry Berger gewinnen. Dadurch bekommt die diesjährige Ausgabe der Konzertreihe wiederum eine einzigartige Prägung. Die drei Musiker wechseln zwischen Standards und freien Improvisationen und setzen die außergewöhnliche Besetzung mit Saxophon, Zither und Schlagzeug virtuos und gefühlvoll ein, um einen ganz eigenständigen Sound zu kreieren. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro.