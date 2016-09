Gospelkonzert – Seasons of Love

mit den St. John’s Gospelsingers

Freuen Sie sich auf die St. John’s Gospelsingers! Seit seiner Gründung 1999 überzeugt der große Chor seine Zuhörer mit unverwechselbarer Gospelmusik, Stimmgewalt & guter Laune.



Mit einem bunten Programm begeistern die St. John’s Gospel Singers jedes Jahr das Publikum aufs Neue. In einem breitgefächerten Repertoire an modernen sowie traditionellen Liedern erleben Sie eine außergewöhnliche Reise in die Welt der Gospelmusik. Lassen Sie sich von den Gewinnern des Nürnberger Meistersingens in ihren Bann ziehen. Ein Konzerterlebnis der besonderen Art im schwungvollen, mitreißenden sowie gefühlvollen Stil verpackt in einem Programm für alle Altersklassen wartet auf Sie.



Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt „Oh Happy Day“.

Die St. John’s Gospelsingers freuen sich darauf, Sie unter der Leitung von Jennifer Eder bei ihrem Gospelkonzert in der Paul-Gerhardt-Kirche in Stein-Deutenbach begrüßen zu dürfen.