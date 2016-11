Starnberg : vhs Starnberger See e.V. |

Kostenfreier Workshop der Servicestelle Frau und Beruf in Starnberg



Im Rahmen des Projekts "Servicestelle Frau und Beruf – alles zum Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben“, lädt die neue Servicestelle Starnberg (in der vhs Starnberger See) zu einem Workshop zum Thema "Wie bringe ich meine Bewerbung auf den Weg“ ein.

Insbesondere Frauen haben oft Lebensphasen, die sich nicht so nahtlos in die berufliche Vita einpassen. Personalabteilungen jedoch erwarten lückenlose Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen perfekt abgespeichert in einer nicht zu großen PDF-Datei. Im Workshop werden aktuelle Bewerbungsstandards vermittelt, ein Lebenslauf in Tabellenform erstellt, das Bewerbungsfoto und die eingescannte Unterschrift eingefügt sowie die passenden Zeugnisse in die Bewerbungsdatei eingearbeitet. Die komplette Bewerbung wir dann per Probemail auf den Weg gebracht. Die Teilnehmerinnen sind gebeten, ihre individuellen Anliegen und einen USB-Stick mitzubringen.

Der Workshop findet an drei Vormittagen, am 28.11./ 30.11. und 5.12.2016 von 9 bis 13 Uhr statt unter der Leitung von Lilli Merz, ehemalige Personalreferentin und Bettina Sandrock, Job- und Business-Coach. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Infos und Anmeldung unter Tel. (089) 72019912 oder per E-Mail an lilli.merz@frau-und-beruf.net

Die Servicestelle wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und So-ziales, Familie und Integration aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Landesmitteln des Freistaats Bayern finanziert.



Weitere Informationen

Frau und Beruf GmbH

Lilli Merz

Tel.: +49 89 720199-12

lilli.merz@frau-und-beruf.net

www.frau-und-beruf.net unter Servicestelle Starnberg