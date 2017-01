Bewerben mit Teilzeitwunsch – Worauf muss ich achten? Was ist besonders?

Starnberg : vhs Starnberger See e.V. |

Die Mehrheit der Frauen sucht zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Anstellung in Teilzeit. Doch wie bewirbt man sich auf eine Teilzeitstelle, was gibt es zu beachten?

An diesem Abend werden die relevanten Punkte für eine erfolgversprechende Teilzeitbewerbung erarbeitet. Sowohl die Unternehmens- als auch die Bewerber/-innenseite werden berücksichtigt und darüber hinaus noch auf weitere wichtige Themen wie Netzwerken, Selbstpräsentation, den Bewerbungsprozess und die Bewerbungsunterlagen eingegangen.

Der Themenabend findet am 02.02.2017 von 19 - 21 Uhr unter der Leitung von Frau Christina Häring (Personalberaterin der Häring & Ludwig Personalberatung) in der vhs Starnberger See e.V., Bahnhofplatz 14 in Starnberg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Infos und Anmeldung unter Tel. (089) 72019912 oder per E-Mail an lilli.merz@frau-und-beruf.net



Im Rahmen des Projekts "Servicestelle Frau und Beruf – alles zum Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben“, lädt die neue Servicestelle Starnberg (in der vhs Starnberger See) zum Themenabend ein.

Die Servicestelle wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Landesmitteln des Freistaats Bayern finanziert.



Weitere Informationen : Lilli Merz, Tel.: +49 89 720199-12, lilli.merz@frau-und-beruf.net