Weltreisefilm „Auf Achse“: Grönland + Island

Starnberg : Schlossberghalle |

Seit einigen Jahren bereisen die Filmemacher Sonja Nertinger und Klaus Schier regelmäßig Island. Sie sind monatelang im Sommer und Winter auf der größten Vulkaninsel der Welt unterwegs, fahren durch grandiose Lava-Gegenden mit Wasserfällen und Gletschern, besuchen Schaf- und Pferdeabtriebe und erlebten hautnah einen Vulkanausbruch.

Von Reykjavík aus fliegen sie nach Ost- und Westgrönland, machen eine Hundeschlitten-Fahrt, fahren mit dem Boot zu den Eisbergen in der Disko-Bucht und sehen die farbigen Schleier des Nordlichts am Himmel.

Mehr von ihren Erlebnissen sieht man in ihrem neuesten Film, zu dem die beiden wie immer live und abwechslungsreich erzählen.

Infos und Termine unter www.auf-achse.tv