Süßer die Glocken nie klingen!

Stadthagen : St. Martini |

Kurz vor seinem 30 jährigen Bestehen veranstaltet der Handglockenchor Wiedensahl erstmals ein Weihnachtskonzert. Mit 73 Handglocken unterschiedlicher Größe wird das weit über die Region bekannte Ensemble aus dem Wilhelm Busch Geburtsort am Sonntag, den 11. Dezember 2016 um 17:00 Uhr in der St. Martinikirche Stadthagen die Weihnachtszeit stimmungsvoll einläuten.



Freuen dürfen sich die Zuhörer auf klangvolle Originalkompositionen und weihnachtliche Musik, wie zum Beispiel „In dulci jubilo“ von Johann Sebastian Bach, Luthers Choral „Vom Himmel hoch“ oder den englischen Weihnachtsklassiker „The First Nowell“. Daneben werden auch weihnachtlich unterhaltsame Klänge nicht zu kurz kommen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.



Der Handglockenchor Wiedensahl ist einer der größten und aktivsten der rund 25 Chöre dieser Art in Deutschland. Neben vielen Auftritten im gesamten norddeutschen Raum führten Konzertreisen den Chor die USA, nach Südafrika und zuletzt nach Taiwan und Hong Kong. Außerdem trat der Chor 2015 im Europaparlament in Brüssel auf. Im Mai 2016 wurde der Handglockenchor Wiedensahl in Ulm zum zweiten Mal als Preisträger des Deutschen Orchesterwettbewerbs ausgezeichnet.