Zwischen Ghetto und Germanen - 5x2 Freikarten für Abdelkarim zu gewinnen!

Abdelkarim, der Marokkaner des Vertrauens, ist geboren und aufgewachsen in der Bielefelder Bronx. Klingt nach reichlich Zündstoff, ist aber vermutlich das Beste, was Comedy und Kabarett mit Migrationsvordergrund derzeit zu bieten haben.



Auch Sie haben sicher schon viel von der Parallelwelt gehört; heute lernen Sie sie endlich kennen. Abdelkarim erzählt authentisch und selbstironisch Geschichten aus seinem Leben. Das geht bei ihm ganz ohne vordergründige Gags, aber es macht ihm sichtlich Spaß, Klischees gegen den Strich zu bürsten.



Was passiert, wenn man als Marokkaner freiwillig einen Polizisten anspricht? Und was passiert, wenn man als Marokkaner mit Vollbart einen NPD-Stand besucht? Und wie lange kann man eigentlich am Stück chillen? Das und viel mehr erfahren Sie heute hier.



Ein Programm zwischen der Sonne Marokkos, dem Bielefelder Ghetto und deutscher Präzision!



Ottried Fischer sagt über ihn: "Abdelkarim sieht nur aus wie Stand-Up-Comedy. Aber wenn er seinen Alltag humoristisch verarbeitet wird´s ganz von selbst politisch. Weil er weiß, was der Witz an seiner Sache ist, braucht er auch keine Gesinnung obendrauf."



Sein rasanter Aufstieg auf den Comedybühnen und in den renommierten Kabaretttheatern gleichermaßen brachte ihm Auszeichnungen ein wie den Hölzernen Stuttgarter Besen und den Jurypreis der Wühlmäuse in Berlin. 2013 wurde Abdelkarim Publikumsliebling beim Scharfrichterbeil Passau. Juli 2015: Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises in der Kategorie Senkrechtstarter.



Seit Anfang 2013 moderiert Abdelkarim seine erste eigene Sendungsreihe auf EinsPlus, die "StandUpMigranten". Er ist Stammgast in nahezu allen bekannten Kabarett- und Comedysendungen im TV und Radio, begeisterte u.a. beim ARD "Satiregipfel" und in der "Anstalt" im ZDF. Im Radio ist er regelmäßig zu hören bei SWR3 und 1LIVE.



Ein Leben zwischen "Ghetto und Germanen", wie es komischer kaum sein könnte - unbedingt anschauen!



