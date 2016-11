Lara Rühling erneut Deutsche Vizemeisterin im Rhönradturnen

Am Samstag fanden der Talentcup und die Wettkämpfe der Schülerinnen statt. Maika Patteri zeigte sich in Bestform und präsentierte den Kampfrichtern eine fast fehlerfrei vorgetragene Kürübung. Allerdings konnte sie in der Schwierigkeitswertung noch nicht ganz mit ihren Konkurrentinnen mithalten und erreichte am Ende den 14. Platz.Für Samira Azizi lief es bei ihrer ersten Teilnahme am Deutschland-Cup noch nicht ganz so rund: sie nahm beim Doppelhüftumschwung zu viel Schwung mit, musste deshalb die Hilfe ihrer Trainerin in Anspruch nehmen und landete in der Endabrechnung auf dem 34. Platz. Für ihre Trainingspartnerin Valeria Horst war es bereits der dritte Deutschland-Cup. Sie turnte ihre Kür souverän durch und erzielte einen guten 11. Platz in dem starken Teilnehmerfeld von über 40 Schülerinnen. Dennoch zeigten sich die Eintracht-Turnerinnen ehrgeizig: „Im nächsten Jahr wollen wir noch besser abschneiden.“ verkündeten sie direkt nach dem Wettkampf.Am darauffolgenden Tag stellten sich die Erwachsenen den kritischen Blicken der Kampfrichter. Hier wurden mit Elisabeth Schmitt und Lara Rühling zwei sehr erfahrene Turnerinnen vom TSV Eintracht Stadtallendorf ins Hessische Team berufen. Elisabeth Schmitt hatte jedoch mit einem Trainingsdefizit zu kämpfen. Beim Einturnen am Morgen konnte die Referendarin zwar noch alles perfekt abrufen, aber im Wettkampf stürzte sie beim sogenannten Kniependel und konnte die ganze Drehung beim Abgang leider nicht in den sicheren Stand turnen. Auf Grund der ansonsten guten Ausführung erreichte sie dennoch den 20. Platz.Ihre Trainingspartnerin Lara Rühling, die Vizemeisterin des Vorjahres, zeigte einmal mehr ihr Können und eine nahezu perfekte Kürübung mit maximaler Schwierigkeit. Damit erreichte sie in der Gesamtwertung zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz und erneut die Silbermedaille. „Schade, dass es diesmal wieder nicht für Gold gereicht hat, aber ich hab gegeben was ich konnte und bin mit meiner Leistung zufrieden.“ strahlte die Turnerin nach der Siegerehrung.