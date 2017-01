Längere Gültigkeit vom Hessenticket?

Bei der Einführung hat man jedoch eines nicht bedacht: Was ist eigentlich mit Heiligabend und Silvester? Wenn diese Tage nicht aufs Wochenende fallen, sind es Werktage, aber es wird wie am Samstag nur eingeschränkt gearbeitet, und so gibt es im öffentlichen Personennahverkehr maximal das Samstagsangebot. Darf man dann mit dem Hessenticket wie am Samstag den ganzen Tag fahren?Offensichtlich durfte man das nicht, denn der RMV hat am 16.11.2016 beschlossen, dass das Hessenticket nun an Heiligabend und Silvester ganztägig gilt.Natürlich möchte der RMV sich gerne bei seinen Kunden als Wohltäter präsentieren und deswegen auch auf die Neuregelung beim Hessenticket hinweisen. Leider lässt sich diese nicht ganz so werbewirksam verwerten. Denn blöderweise wird die Änderung erst Weihnachten 2018 wirksam, da 2016 und 2017 die betroffenen Tage auf ein Wochenende fallen. Und wer interessiert sich schon für ein kleines Geschenk, dass es erst in zwei Jahren gibt?"Scheiß drauf", hat man sich wohl in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit beim RMV gesagt, und fleißig für das "länger" geltende Hessenticket geworben.Pressemitteilung des RMV vom 16.11.2016: Aufsichtsrat macht Weg frei für Verbesserungen für Fahrgäste......Mail an die RMV-Pressestelle (17.11.2016)......[keine Antwort vom RMV]Anfrage übder Kundendialog vom 21.12.2016Antwort vom RMV:......Anfrage übder Kundendialog vom 22.12.2016Anwort vom RMV:......Anfrage übder Kundendialog vom 28.12.2016Anwort vom RMV:......Anmerkung: Ankündigungen des RMV zu Hessentagsverkehren sollte man grundsätzlich immer am Fahrplan überprüfen - hier werden sehr gerne Taktverdichtungen und Verbindungen präsentiert, die es im Fahrplan gar nicht gibt.