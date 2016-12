Kommanduerwechsel in Allendorf: Foto des Monats Dezember im DIZ-Stadtmuseum Stadtallendorf

Im Frühjahr 1959 zogen in Allendorf, eineinhalb Jahre bevor es zu „Stadt Allendorf“ wurde, die ersten Soldaten in die neu errichteten Kasernen ein. Noch waren viele Gebäude nicht fertig und Improvisationstalent war gefragt. Schnell wuchs der Standort zu einer der größten Garnisonen in Hessen. Mit den Soldaten kamen natürlich auch viele Zivilisten: innerhalb des ersten Jahres zogen 100 Familien verheirateter Soldaten in den Ort. Das ohnehin starke Bevölkerungswachstum Allendorfs stieg weiter und die Zahl von 10 000 Einwohnern wurde überschritten.Auf dem Bild vom 25 April 1963 wird der Kommandeur des Panzerbataillons 63, Oberstleutnant Lechens, im Rahmen einer Truppenparade verabschiedet und sein Nachfolger, Oberstleutnant Winter, übernimmt das Kommando. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt und ihrer Verwaltung lädt der Brigadekommandeur Oberst Langél Bürgermeister Heinz Lang ein, mit ihm und dem scheidenden Bataillonskommandeur zusammen im Jeep den Vorbeimarsch des Bataillons abzunehmen.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum Stzadtallendorfwww.diz-Stadtallendorf.de