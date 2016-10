Entzündungen im Mund erhöhen Schlaganfall-Risiko

Welt-Schlaganfalltag 29. Oktober 2016

Frankfurt, 28. Oktober 2016. Bei dem Begriff Schlaganfall und der Frage nachden Risikofaktoren, die einen solchen begünstigen, denken wir in der Regelnicht an Zähne.Tatsächlich gibt es Hinweise für einen ursächlichen Zusammenhang zwischenErkrankungen des Zahnhalteapparats (Parodontalerkrankungen) und jenemplötzlichen Ausfall bestimmter Hirnfunktionen, der unter den Begriff Schlaganfallgefasst wird. In ähnlicher Weise wie beim Zusammenhang zwischen Parodontitisund Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, sind es Bakterien und deren Entzündungsbotenstoffe, die aus den betroffenen Regionen der Mundhöhle in den Blutkreislauf ausgeschwemmt werden. Diese Gifte können das Auftreten von Gefäßveränderungen und -verschlüssen verursachen, die zu einem Schlaganfall führen.„Viele Menschen betrachten die Mundhöhle nach wie vor isoliert und nicht alsTeil des gesamten Körpers. Tatsächlich stellt die Mundgesundheit einen wichtigenEinflussfaktor für die Entstehung von Krankheiten verschiedener Organewie Herz, Blutgefäße, Lunge oder Gehirn dar. Es ist von großer Wichtigkeit, dieses Wechselverhältnis von Mund- und Allgemeingesundheit und die Bedeutung der richtigen Vorsorge für die Mundgesundheit immer wieder vor Augen zu führen“, sagt Dr. Michael Frank, Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen (LZKH).Mit dem Welt-Schlaganfalltag, der 2006 von der World Stroke Organization ins Leben gerufen wurde, soll für die Risikofaktoren eines Schlaganfalls sensibilisiert werden. Laut der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe könnten hierzulande mehr als 130.000 Schlaganfälle pro Jahr allein durch die Vermeidung und Kontrolle von Risikofaktoren verhindert werden.Aus zahnärztlicher Sicht bedarf es neben einer gewissenhaften häuslichenMundhygiene auch der regelmäßigen Untersuchung von Zähnen und Zahnfleischund der professionellen Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis. Das Risikoeiner schweren Parodontitis und somit auch des Schlaganfalls kanndadurch deutlich verringert werden.Informationen zur Zahn- und Mundgesundheit bei der Patientenberatung derLandeszahnärztekammer Hessen unter 069 427275-169 und auf www.lzkh.deKontakt:Landeszahnärztekammer HessenPressestelle Dr. Veit Justus RollmannTel. 069 427275-116, E-Mail: rollmann@lzkh.de