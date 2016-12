Der Mittelhessen-Express im Fahrplanjahr 2016

Zum Fahrplanwechsel am 13.12.2016 gab es größere Fahrplanänderungen auf der Main-Weser-Bahn, die auch den Mittelhessen-Express im Abschnitt Marburg-Treysa betrafen. Die Züge der HLB fuhren nun erstmals die gesamte Strecke Frankfurt - Kassel und nicht nur bis Marburg. In Gegenzug wurden Fahrten des Mittelhessen-Express zwischen Marburg und Treysa gestrichen.

Der Mittelhessen-Express fuhr bisher meist nach Treysa, an Samstagen oder in Randlagen nur nach Marburg. Daneben gab es schon die RegionalBahn, die von Gießen nach Kirchhain fährt (wobei man zunächst einen durchgehenden Umlauf ab Frankfurt und später Hanau hatte).Nun wurde das Angebot beim Mittelhessen-Express hinter Marburg deutlich reduziert:- Unter der Woche endet jeder zweite Mittelhessen-Express von 9:25 bis 15:25 Uhr in Stadtallendorf. Um 20:05 Uhr endet der Mittelhessen-Express in Marburg, um 21:05 Uhr in Kirchhain und zu späterer Uhrzeit in Marburg. Als Ersatz für die Fahrt um 23:05 Uhr hält die HLB um 23:20 an allen Halten bis Endstation Treysa.- An Wochenende endet jede Fahrt zu gerader Stunde in Marburg - das gilt auch für den Sonntag, wo vorher der Streckenabschnitt Gießen - Marburg nur zweistündlich bedient wurde. Von 9 bis 19 Uhr gibt es zweistündlich einen Mittelhessen-Express nach Stadtallendorf, um 21 Uhr einen nach Kirchhain. Samstags führt die Fahrt gegen 19 Uhr sogar bis Treysa. Die vor dem ersten Mittelhessen-Express Richtung Frankfurt fahrenden HLB-Züge halten zusätzlich in Anzefahr und Bürgeln und teilweise in Cölbe.Um 13:25 Uhr endet RE 15012 in Stadtallendorf auf Gleis 3. Die Rückfahrt erfolgt um 14:28 als RE 15019. Im Gegensatz zu anderen Zügen kann dieser nicht auf Gleis 3 bleiben, da eine halbe Stunde später RB 15052 Gleis 3 benötigt, um sich von IC 2372 überholen zu lassen. Deswegen fährt RE 15012 nach der Ankunft aufs Abstellgleis 18 und kommt erst nach der Abfahrt der RegionalBahn zurück.Wenn der Lokführer nicht direkt vor dem Prellbock parkt, sondern nahe der Weiche, dann ergeben sich schöne Fotomotive. Einerseits steht der Zug dann über der Unterführung beim Einkaufszentrum, andererseits sieht es nett aus, wenn gerade die RegionalBahn auf Gleis 3 einfährt.Gewöhnlich erfolgt von Montag bis Donnerstag gegen 17:26 Uhr eine Zugteilung in Stadtallendorf. Der vordere Zugteil fährt weiter nach Treysa, während der hintere in Stadtallendorf verbleibt und von dort aus nach etwa einer Stunde nach Frankfurt zurückfährt.An Freitagen fahren beide Zugteile nach Treysa und kommen als Leerfahrt ungefähr gegen 18:08 Uhr zurück. Dabei ist der hintere Zugteil abgesperrt.Wenn mal ein Fahrgast wegen der Zugteilung die Weiterfahrt verpasst, ist das nicht weiter schlimm, da etwa zehn Minuten später die HLB fährt und auch in Neustadt, Wiera und Treysa hält.In Bad Nauheim finden sich noch mechanische Faltblattanzeiger an den Bahnsteigen, auf denen offensichtlich keine kleineren Bahnhöfe vorhanden sind. Bei RE 15004 nach Stadtallendorf wird als Fahrtziel "Gießen" angezeigt mit dem Vermerk "Vorderer Zugteil nach Marburg".Bauarbeiten an der Main-Weser-Bahn bei Bruchenbrücken sorgten dafür, dass Züge des Mittelhessen-Express über Frankfurt-Süd, Frankfurt-Ost und Hanau umgeleitet wurden.Wegen eines Softwareupdates mussten im Sommer bei einzelnen RB-Fahrten Ersatzfahrzeuge eingesetzt werden. Neben einem Doppelstockzug mit zwei Wagen war ein ET425 der S-Bahn Rhein-Neckar im Einsatz, welcher sogar bis Kirchhain fuhr.- Im Streckenabschnitt Gießen-Marburg wurde das Angebot verbessert (Mittelhessen-Express fährt sonntags stündlich statt zweistündlich).- Zwischen Marburg und Kirchhain gibt es samstags nur noch ein zweistündliches Angebot an Zügen mit Halt an allen Stationen.- Wiera wird samstags nur noch zweistündlich bedient. Dafür kommt man durch die neuen Halte der HLB an jedem Tag deutlich schneller nach Frankfurt und Kassel.- Am Samstag gibt es von Kirchhain aus morgens eine vierstündige Lücke bei Fahrten nach Cölbe. (Umsteigeverbindungen über Marburg sind wegen zu langer Wartezeit völlig unbrauchbar.)- Die letzte Fahrtmöglichkeit von Frankfurt nach Cölbe, Bürgeln, Anzefahr ist nun eine halbe Stunde später und hat eine etwa 15 Minuten kürzere Fahrtzeit.- Bei allen Zügen des Mittelhessen-Express gibt es nun einen brauchbaren Anschluss Richtung Kassel.- In Neustadt entfallen viele Züge vom Mittelhessen-Express. Das wird jedoch (außer bei einem Teil der Samstagszüge) durch die Halte der HLB ausgeglichen, und die für Pendler wichtigen Mittelhessen-Express-Züge wurden nicht gestrichen.