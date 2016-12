Skatturnier 2016 beim TV Bennigsen

In den letzten 3 Jahren hatten sich alle Teilnehmer gegen den Serienfavoriten erfolgreich zur Wehr gesetzt. In diesem Jahr war aber nichts zu machen. Wolfgang Seul machte kaum Fehler, ging kalkuliert Risiken ein und hatte am Ende auch noch das nötige Glück. Die sich tapfer wehrenden Mitspieler spendeten dem verdienten Sieger respektvoll Applaus und waren einhellig der Meinung, dass sie einen schönen stimmungsvollen Abend verbracht hatten, den man im nächsten Jahr durchaus wiederholen sollte.