Skatturnier 2016 am 25.11.2016 beim TV Bennigsen im Clubhaus

Der TVB will auch in diesem Jahr ein Skatturnier austragen. Termin: 25.11.2016. Beginn: 18 Uhr im Clubhaus des TVB.

Mitglieder und Nichtmitglieder sind willkommen. Für Getränke und einen kleinen Imbiss wird gesorgt. Stargebühr Euro 10.

Anmeldungen bitte an Heidi Maaß ( 05045-1433) oder Wolfgang Seul ( 05045 6475 oder Jürgen Mensching (05045 6531)”

