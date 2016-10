Happy hour bei der Tanzsparte des WSV Bennigsen

Happy hour bei der Tanzsparte des WSV BennigsenDie Tanzsparte des WSV lädt am Sonntag, den 6. November von 15 bis 17 Uhr interessierte Paare zu einer happy hour ein. Paare der unterschiedlichen Tanzgruppen zeigen in einem abwechslungsreichen Programm Standard- und Lateintänze, um dabei vor allem den Spaß am Tanzen zu vermitteln, dem schönsten Hobby zu zweit. Gemeinsam wird ein Linientanz eingeübt, bei dem alle herzlich eingeladen sind mitzumachen. In geselliger Runde gibt es Kaffee, Kuchen und ein Gläschen Prosecco sowie Antworten auf Ihre Fragen.Die Veranstaltung findet statt im Saal der Tanzsparte, am Bergfelde hinter dem Restaurant Akropolis. Weitere Infos sind erhältlich beim Spartenleiter Pierre van Wissen unter Tel. 05045-961022.