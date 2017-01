Fußball: SV Wilkenburg startet beim "Wallus-Cup" des FC Bennigsen

Springe : Süllbergsporthalle |

Nur 4 Tage nach dem Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Mitte Februar beginnende Rückrunde in der Kreisliga Hannover-Land, Staffel 3, absolviert der SV Wilkenburg bereits seine ersten Testspiele, allerdings noch unter dem schützenden Hallendach. Am kommenden Samstag, 21.01.2017, nimmt die Mannschaft des Trainerduos Markus Kittler und Andreas Fabig auf Einladung des FC Bennigsen am traditionellen "Wallus-Cup" in der Süllbergsporthalle Bennigsen teil. Dabei trifft die Mannschaft in der Vorrundengruppe 1 ab 11.00 Uhr auf den Landesligisten TSV Burgdorf, die Bezirksligisten TSV Barsinghausen, SC Hemmingen-Westerfeld und TuSpo Schliekum sowie den Kreisligisten Garbsener SC. Am Nachmittag ermitteln ab 15.00 Uhr der Oberligist HSC Hannover, Landesligist FC Eldagsen, Bezirksligist FC Springe, die Kreisligisten SC Schwarz-Gelb Asel (Kreisliga Hildesheim) und TSV Gestorf sowie der Gastgeber FC Bennigsen (1. Kreisklasse Hannover-Land, Staffel 3) die Teilnehnmer an der Zwischenrunde, die am Sonntag, 22.01.2017, ab 13.00 Uhr ausgetragen wird.