Verkauft Roderic von Bennigsen sein Rittergut?

Doch jetzt gab es über einen Insider aus der Landesregierung Hannover die Information, dass angeblich der Inhaber der zweitgrößten Drogeriemarktkette Deutschlands mit Sitz im niedersächsischen Burgwedel, Dirk Roßmann, das Rittergut Bennigsen erwerben wolle. Stephan-Thomas Klose, Pressesprecherder Rossmann GmbH: "Das ist ein Gerücht! Da ist nix dran." Roderic von Bennigsen war für ein Gespräch nicht zu erreichen. Ein naher Anwohner will es aber genau wissen: "Von Bennigsen will ganz in die Schweiz ziehen, nicht nur privater Ärger mit Bewohnern aus dem eigenen Dorf hätten ihn dazu veranlasst."