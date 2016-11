Polizist Rohr stimmt gegen Tempo 30 in Bennigsen!

Dabei ist dieses nur in der Nacht vorgegebene Tempo 30 schon seit über einem Jahr im Ortsteil Eldagsen aktiv! Dort, wo die Bürger mit eingebunden werden, hatte ihr langjähriger Ortsbürgermeister Ralf Burmeister (CDU), hauptberuflich Mordermittler beim Zentralen Kriminaldienst in Hannover, für seine Gemeinde vorgesorgt. Er wusste, dass Lärm krankmacht, gerade in der so notwendigen Nachtruhe!Direkt nach der Verkündung des Tempolimits für den Ortsteil Eldagsen weckte der Schritt auch Begehrlichkeiten in Bennigsen: Für ihren Wohnort wünschte sich nicht nur Ratsfrau Elke Thielmann-Dittert eine solche Regelung – vor allem mit Blick auf die zahlreichen Rübenlaster, die seit fast drei Monaten wieder durch den Ort fahren (weit über 10.000 LKW während der Kampagne): „So sehr mich das für Eldagsen freut: Man muss auch Bennigsen mit ins Boot holen, so die Dame von den Grünen.“Wie schlimm allein der Nachtverkehr durch Bennigsen ist, haben wir in der letzten Nacht am Bahnübergang in Bennigsen messen können. Dort fuhren allein in der Zeit von 3:05 bis 3:15 neun (9) Lastwagen von Gestorf kommend in Richtung Steinkrug! Und am Tage? Der Verkehr hat enorm zugenommen. Wenn hier in Bennigsen die Bahnschranken schließen, stehen die PKW teilweise bis zur Kreuzung Gestorf/Lüdersen.