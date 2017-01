Freund + Helfer? Polizei ignoriert „Rotfahrten“!

Der Bahnübergang wird laut § 11 der StVO als sogenannte höhengleiche Kreuzung von Eisenbahnen mit Wegen, Plätzen und Straßen bezeichnet, sodass an einem solchen Bahnübergang verschiedene Verkehrssysteme aufeinandertreffen. Kein Wunder also, dass vor allem an solch einer Stelle unterschiedliche Regelungen im Straßenverkehr zu beachten sind. Fahrzeugfahrer, welche sich nicht an diese Regeln halten, werden nach dem neuen Bußgeldkatalog bzw. der aktuellen Bußgeldtabelle mit einem Bußgeld von 240 EURO, 2 Punkten in Flensburg und mit einem einmonatigen Fahrverbot bestraft.Wer nicht in der Lage ist, sich einem Bahnübergang mit angemessener Geschwindigkeit zu nähern, ist schon auffällig und macht sich strafbar. Wer dann auch noch dickfällig bei Rot rüberfährt, ist zu bestrafen, ohne „Wenn und Aber!“ Da die Polizeibeamten in Bennigsen aber fast nur mit täglichen Büroarbeiten beschäftigt sind (Zwei Mal am Tag geht’s mit dem Streifenwagen durchs Dorf), fahren tagtäglich zahlreiche Chaoten bei Rot über die Bahngleise, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden!