Fatal: Fußgänger sollen über die Straße laufen!

Nach einem aus dem Jahre 1969 gefundenen Dokument konnte das Ordnungsamt Springe, verantwortlich für den ruhenden Verkehr, in der letzten Woche die Parkbuchten nun neu einzeichnen. Dass dabei die Fußgänger nicht bedacht wurden, scheint den Beamten im Rathaus wohl entgangen zu sein! Doch gerade zahlreiche ältere Mitbürger, mit und ohne Rollator, Mütter mit Kinderwagen, aber auch normale Fußgänger müssen auf einem Teilstück über die Straße laufen, weil dort für sie keine Kennzeichnung besteht! Der vorhandene Abschnitt wird von Barrenschee und dem Therapiezentrum als Parkmöglichkeit, und auch zum Reinigen der zahlreichen Fahrzeuge genutzt.Das Gewerbeaufsichtsamt kann die vorhandene Betriebserlaubnis mit der Forderung nach Parkplätzen verbinden. Mitarbeiter von obigen Firmen kommen in der Regel mit dem PKW zur Arbeit. Daher müssten die beiden Unternehmer doch selbst daran interessiert sein, genügend Parkplätze anzubieten, wobei durchaus eine Trennung von Mitarbeiter- und Kundenparkplätzen sinnvoll wäre. Hier in Bennigsen, so der Eigentümer der Immobilie, gibt es bei den Parkplätzen von der Stadt Springe ein „Gentlemen Agreement“! (eine auf gegenseitigem Vertrauen beruhende mündliche Vereinbarung) Darunter dürfen die Fußgänger aber nicht leiden!