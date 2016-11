Bennigser Ehrenmänner und ihre Versprechen!

Nicht zum ersten Male attackierte die CDU Politiker aus anderen Parteien! Fraktionsvorsitzender Wilfred Nikolay von der CDU warf vor Monaten Bürgermeisterkandidat Christian Springfeld Wahlmanipulation vor, weil Springfeld eigene Ideen und Vorstellungen zur zukünftigen Stadtentwicklung vortrug. In einem Schreiben attackierte Nikolay Springfeld deutlich und warf ihm fehlende Kompetenz für das Bürgermeisteramt vor. Es sei eine Dreistigkeit, wie Springfeld versuche, die Unwissenheit der Leute zu nutzen und sie so zu manipulieren. „Eine Schande“, so Springfeld damals, dass es jetzt unter die Gürtellinie geht!Weiterhin griffen „CDU-getreue“ nicht nur aus Eldagsen und Springe Springfeld an und warfen ihm fehlende Kompetenz für das Bürgermeisteramt vor. Vater von vier Kindern – lässt sich das mit dem Bürgermeisteramt vereinbaren? Oder zu jung, der hat doch überhaupt keine Erfahrung.