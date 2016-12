Weihnachtslichter- und Lichtengel

hat sie im Rahmen der Adventsveranstaltungen in der Historischen Windmühle/ Bennigsen eigene Gedichte gelesen. Sinnlich und stärkend.Lesen Sie selbst:um uns herum,machen jeden Gedanken stumm.Lassen uns horchenund nach innen seh'n,Engel uns immer zur Seite woll'n stehn.Ein Engel für dich,verstärkt das Licht,verstärkt es in dir,verstärkt es hier......um dich herum...begleitet meist stumm.Die Rede ist von Edda Borcherding, Barsinghausen, die seit Jahren eigene Gedichte schreibt und diese nun erstmals vor Gästen las.Auf diesem Weg danken wir allen Aktiven in und um die Mühle herum, allen Gästen und Besuchern und wünschen ein gesegnetes friedliches Weihnachtsfest.