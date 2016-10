Verabschiedung und Neustart: das letzte Oktoberwochenende 2016 in der Kirchenregion Springe

Hubertusmesse, MännerMeeting, Gründung einer neue Kochgruppe, Verabschiedung des Stadtkantors, Einführung von zwei Lektorinnen, Eröffnung einer Ausstellung - all das (und noch viel mehr) passiert an diesem Wochenende kurz vor dem Reformationstag 2016:



Freitag, 28. Oktober 2016

Samstag 29. Oktober 2016

Sonntag 30. Oktober 2016

Montag 31. Oktober 2016: Reformationstag

mit Pastor Anselm Stuckenberg, „Die Jagdfanfare“ sowie dem Jagdhornbläsercorps der Jägerschaft SpringeWo: In der Welle 4, 31832 Springe-Gestorfmit Matthias Brust (Prediger der Landeskirchl. Gemeinschaft im Deister-Leine-Bezirk),(Kostenbeitrag 15 € incl. warmes Buffet, Anmeldung bei Axel Lüders, Tel. 05041/971015, E-Mail: info@lueders.de)Wo: An der Bleiche 3, 31832 SpringeAnmeldung und Infos zu Fahrdienst bei Familie Buß (05044-984020).Wo: Kirchstraße 9, 31832 Springe-Völksen(auch Samstag und Sonntag!)Wo: Klostergut 7, 31832 Springe-Wülfinghausenmit Posaunenchor, anschl. kleine Andacht und BetthupferlWo: Kurzer Ging 140, 31832 Springe, Thema: "Wonach steht uns der Sinn?" mit Pastor Gerald Flade und TeamWo: Marktplatz 1, 31832 Springe-Eldagsenmit Pastor Eckhard Lukow und Pastor Klaus Fröhlich(Bläserkreis Hameln und Stadtkantor Boris Schmittmann, Orgel) mit Werken von T. Fünfgeld, F. Surges, F. Mendelssohn-Bartholdy und E. GigoutWo: An der Kirche, 31832 Springe(Kloster Wülfinghausen, Gerhard Dierks, Harald Fischer, Kinderkantorei Hameln; Ltg.: Johanna von Bibra),Mehr hier: http://kloster-wuelfinghausen.de/95-thesen-reloade... Wo: Klostergut 7, 31832 Springe-Wülfinghausenmit Pastor Eckhard LukowWo: Zum Nesselberg 28, 31832 Springe-Altenhagen(Bitte zum Wunschtermin scrollen!)