Ordentlich „Watt“ los am Deister! an jeder Ecke ! !

Nicht nur im Restaurant Dionysos gibt es einen Livemusik-Abend nein auch im Heinrich III wie schon seit Monaten angekündigt wird der Blues auch in Springe zum Leben erweckt.Eine Melange aus bluesigen, folkigen und lustigen Tönen nicht einfach und doch mit stilistischer Vielfalt so präsentieren sich WashBone & Slide so kurios der Name des Duo´s klingt so kurios ist auch die Bühnenpräsenz. Mit einer speziellen Art eigene deutsche Texte mit zum Teil selbst kreiert und gebauten Instrumenten in Szene zu setzen. Das Duo ist eine Fusion Weimar/SpringeEntstanden aus der 1982 gegründeten Formation Wilder Wein „ eine der Bands die die Bluesfackel tiefer hinein ins Unterholz trug”( Reinhard Lorenz - 2008 - Blues (Music)