Kulturkreis Springe: Annette Behnken liest "DR. MURKES GESAMMELTES SCHWEIGEN" von Heinrich Böll

Springe : FORUM der Sparkasse |

Am Donnerstag, den 02. Februar 2017 um 19.30 Uhr lädt der Kulturkreis Springe wieder zu einer Lesung ein. Sie findet statt im Forum der Sparkasse, Bahnhofstr. 11-13 in Springe.

Die durch Funk und Fernsehen bekannte Wennigser Pastorin Annette Behnken wird aus der berühmten Satire "Dr. Murkes gesammeltes Schweigen" aus dem Jahre 1955 von Heinrich Böll lesen. In dem Sammelband gleichen Namens veröffentlichte Böll eine ganze Reihe von Satiren, die das geistige Leben im Nachkriegsdeutschland der fünfziger Jahre darstellen.



Der Kulturkreis freut sich auf unseren Besuch.



Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung am Nordwall, Tel. 05041-970080.