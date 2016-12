HEILIGE NÄCHTE - die ökumenische Andachtsreihe 2016/17 in der Kirchenregion Springe, Thema: "Ein Geschenk, das ewig bleibt"

Die ökumenische Andachtsreihe "Heilige Nächte" findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt. Vermutlich gibt es sie in dieser Form kein zweites Mal in Deutschland: vom 25. Dezember bis 6. Januar findet jeden Abend in einer anderer Gemeinde eine Andacht bzw. ein Gottesdienst statt.



Teilnehmende sind eingeladen, zur Ruhe zu kommen und die Atmosphäre in den weihnachtlich geschmückten Kirchen und Kapellen zu genießen. Nach der Andacht gibt es häufig noch Gelegenheit zu einem Plausch bei einem Imbiss und Getränken.Das Thema in diesem Jahr lautet "" und bezieht sich - passend zum 500. Gedenkjahr der Reformation - auf ein Zitat von Martin Luther zur Geburt Jesu Christi in Bethlehem.Die einzelnenAuftaktandacht zu den "Heiligen Nächten" mit Pastor Klaus FröhlichWo: An der Kirche, 31832 SpringeAbendgottesdienst mit Weihnachtsliedern im Rahmen der "Heiligen Nächten" mit Pastor Anselm StuckenbergWo: In der Welle 4, 31832 Springe-GestorfAndacht im Rahmen der "Heiligen Nächten" mit Pastor Reinhard SurendorffWo: Kirchstraße 9, 31832 Springe-Völksen"Heilige Nächte" - Andacht mit Prädikantin Cornelia MetzWo: Alte Dorfstr. 2, 31832 Springe-Alferde"Heilige Nächte" - AndachtWo: Erzbischof-Joseph-Godehard-Platz 1, 31832 Springe"Heilige Nächte" - Andacht (Klosterdörfer-Team)Wo: An der Beeke 1, 31008 Elze-SorsumAltjahresgottesdienst mit Abendmahl im Rahmen der "Heiligen Nächte" mit Sup.i.R. Hermann de BoerWo: Am Wehrturm, 31832 Springe-LüdersenNeujahrsgottesdienst im Rahmen der "Heiligen Nächte"Wo: Rodelandstr. 3, 31832 Springe-Mittelrode"Heilige Nächte" - Andacht mit Ulrike Meusel und Heike LemonWo: Marktplatz 1, 31832 Springe-Eldagsen"Heilige Nächte" - Andacht mit Pastor Eckhard LukowWo: Zum Nesselberg 28, 31832 Springe-Altenhagen"Heilige Nächte" - Andacht mit Pastor Eckhard LukowWo: Kurzer Ging 140, 31832 Springe"Heilige Nächte" - AndachtWo: Vor der Höhe, 31832 Springe-AlvesrodeAbschlussandacht zu den "Heiligen Nächten" (Treffpunkt an der Klosterpforte) mit den Schwestern der Kommunität WülfinghausenWo: Klostergut 7, 31832 Springe-WülfinghausenSiehe auch Beiträge aus den Vorjahren zum Thema: