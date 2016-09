Springe : Deutsches Haus |

Die 4. Saison beginnt am 25.09.2016,

15:00 Uhr, Deutsches Haus, Gestorf.



Carsten Wende an der Böhm-Orgel bittet wieder zum Tanz.

Standart- und Latain-amerikanische Tänze können hier nach Herzenslust getanzt werden. Aber auch für Tänzer, die ohne Tanzschule können, ist was dabei !



Gruß, Carsten Wende