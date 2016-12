Solingen: FechtZentrum erfolgreichster Verein beim Turnier in Bonn

Lisa-Marie Löhr erkämpft wieder Silber und drei weitere Fechterinnen unter den besten 10.

Am Wochenende fand in Bonn ein Qu-Turnier des Deutschen Fechter-Bundes im Herren- und Damendegen in der Altersklasse A-Jugend statt.Der Damendegen Wettkampf war überaus erfolgreich für die Fechterinnen des FechtZentrums Solingen. Am Ende des Wettkampftages fanden sich gleich vier Fechterinnen unter den besten 10 wieder, womit das FechtZentrum Solingen der erfolgreichste teilnehmende Verein war.Die beste Platzierung erreichte, die mit 13:15 Treffern äußerst knapp im Gefecht um den ersten Platz an Lea Mayer (Heidenheim) scheiterte und somit zweite wurde. Mit diesem Ergebnis konnte sie ihren 2. Platz in der deutschen A-Jugend Rangliste festigen.Weitere Platzierungen der Solinger Fechterinnen:6. Platz,7. Platz und fürden 9. Platz.Auf weitern Plätzen im Damendegen:55. Janina Amuser88. Lisa Schäfer94. Johanna Mauel96. Maike Schicker