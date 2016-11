Solingen: Degenfechterinnen holen Silber und Bronze

Solinger Säbelfechter in Kenten ebenfalls erfolgreich

Beim Qualifikations-Turnier des Deutschen Fechter Bund (DFB) in Osnabrück war dasmit drei Fechterinnen im Achtelfinale stark vertreten. Leider kam es hier schon zum Aufeinandertreffen der Vereinskolleginnen Brenda Kolbinger und Kim Treudt-Gösser, das Kim mit 15:13 für sich entscheiden konnte.Von insgesamt 295 Fechterinnen konnten Löhr und Treudt-Gösser dann beide auch ihre Viertelfinals erfolgreich gestalten.Im Halbfinale trafauf die deutsche Ranglisten-Erste Vanessa Riedmüller vom Heidenheimer SB. Nach einer knappen Niederlage (14:15) konnte die A-Jugendliche mit einem dritten Platz bei einem DFB Q-Turnier in der höheren Altersklasse (Junioren) erreichen. Im Finale mußte sich, die bis dahin ohne Ausrutscher gefochten hatte, ebenfalls Riedmüller geschlagen geben (13:15) und wurde somit Zweite.,,Ich habe in der Finalrunde einige gute Gefechte gesehen", sagt anschließend Junioren-Bundestrainer, ,,Für die Top-Fechterinnen war es ein guter Test. Aber es wartet noch viel Arbeit auf uns, wollen wir auch international mitmischen."Beim 29. Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier (A-Jugend Qualifikationsturnier des DFB im Säbelfechten) in Kenten (Nordrhein) errangenunddie dritten Plätze und damit holten die Schützlinge von Fechtmeisterzweimal Bronze für das FechtZentrum Solingen.