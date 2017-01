boot Düsseldorf 2017: Vom Angelhaken bis zur Superyacht

Die 48. "boot Düsseldorf" vom 21. bis 29. Januar 2017 in den Düsseldorfer-Messehallen nimmt Fahrt auf.

Mekka der Superyachten

Wellenreiten - Im Januar in Düsseldorf

360° Wassersport erleben - vom Angelhaken bis zur Superyacht

Die Bootsausstellung in der Messe Düsseldorf, kurz "boot" genannt, ist die weltweit größte und international bedeutendste Boots- und Wassersportmesse.Rund 1.800 Aussteller aus 65 Ländern präsentieren den Messebesuchern in diesem Jahr ihre Entwicklungen zu den Themen: Angeln - Jetski - Kajak - Kanusport - Kitesurfen - Motorsport - Rudern - Segelsport - Surfen - Sporttauchen - Touristik - Wasserkski - Windsurfen - und Yachtsport.Die "boot Düsseldorf" wird zum Mekka der Superyachten. Schon im September 2016 zeichnete sich ab, dass die Halle 6 Heimat der Superyachten, komplett ausgebucht sein wird. Die Halle 6 wird ein Traum für die Liebhaber großer Yachten. ,,Wir haben alle Marktführer an Bord und werden unseren Besuchern eine wundervolle Präsentation der Schiffe bieten können", berichtet boot Director. Insgesamt 60 Superyachten werden die Halle in einen Traum von Luxus verwandeln.Zur "boot 2017" kündigt sich eine kleine Sensation an: Mit den Surfers Village kommt eine neue Erlebniswelt nach Düsseldorf. Die Halle 2 des Messegeländes wird zum Winter-Mekka für Wellenreiter - in dessen Zentrum eine neun Meter breite stehende Welle rauscht.Zehn Pumpen sorgen für Wellen zwischen einem und 1,50 Meter die im 25 Grad warmen Wasser sowohl für Profis als auch Kinder und Einsteiger ein endloses Wellenreiten garantiert. Ein einzigartiges Erlebnis - Wellenreiten im Januar in Düsseldorf.Die Fans des Wassersports können in den verschiedenen Erlebnis- und Themenwelten nicht nur sehen, anfassen, ordern und kaufen, sondern auch ausprobieren. Den Wassersport 360° erleben: Von der Segelschule über den Tauchtunnel bis zum 90 Meter langen Gebirgsbach oder in sommerlicher Atmosphäre Trendsportarten im oder auf dem Wasser aktiv testen während draußen noch eisige Kälte herrscht.Die internationale "boot Düsseldorf 2017" bietet alles - vom Angelhaken bis zur Superyacht.