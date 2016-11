Essen Motor Show 2016 - gibt Vollgas

Vom 26. November bis zum 4. Dezember 2016 lädt Europas führende Messe für sportliche Fahrzeuge, die "49. Essen Motor Show", wieder zur großen PS-Party in die Essener Messehallen.

70 Jahre Ferrari

Spektakuläres Oldtimer-Angebot

Die 49. Essen Motor Show steht in den Startlöchern - auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 350.000 Besucher erwartet.Rund 500 Aussteller präsentieren auf mehr als 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche den Autofans, die Wert auf Temperament, Kraft und Individualität ihrer Fahrzeuge legen, auf der Essen Motor Show ihr automobiles Traumangebot - Im Themen-Sektor:undDas Highlight in diesem Jahr: 70 Jahre Ferrari - History und Motorsport von 1947 - 2017.Der Salon Veranstalter S.I.H.A. präsentiert in einer Sonderschau - "Jubilee Preview 70 Jahre Ferrari". Der im Rennsport eingesetzte 125 S war der Ahnherr vieler erfolgreicher Ferrari-Rennwagen, von denen einige als Highlights der Sonderschau die Faszination der Marke mit dem springenden Pferd wie ein Funke auf die Messebesucher überspringen lassen.Unter anderem wird dabeisein:aus dem Jahre 1997 mit Zehnzylinder-Motor - mit einem Auto dieses Typs errangin seiner zweiten Formel-1 Saison bei Ferrari die Vize-Fahrer-Weltmeisterschaft.Über 25 auserlesene Oldtimer-Händler bieten mehr als 250 klassische Liebhaberfahrzeuge zum Verkauf an. Das spektakuläre Angebot reicht vom Ferrari SWB für mehrere Millionen Euro bis hin zum Youngtimer VW Golf GTI aus den 1990er-Jahren für unter 15.000 Euro - sowie stark sportliche Fahrzeuge wie:undaus der Vorkriegs-Ära,, überundbis hin zu neuzeitlichen Boliden vom Schlage einesbis zumWeiterhin erwartet den Besuchern der Essen Motor Show ein riesiges Showprogramm - mit Show, Party, eigenem Motorsportbereich und die Motorsport-Arena für Live-Fahrvorführungen.