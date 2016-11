3 x Preisverleihung & Charity-Aktion: Einladung (und bitte auch Rückmeldung) zu Dienstag, 29.11.2016, 17 Uhr, Campus Soest der FH SWF, Raum 11.008

Im Bilde links:Der Pokal zum NiBB-Innovationspreis.- - - - - - - - - - - -Ihre Anmeldung bitte folgend eintragenund bitte bis zum 15.11. zurücksenden,die Anzahl der Plätze ist begrenzt:- Ich komme zur Dreifach-Preisverleihungund der R4-Team-Westfalen-Benefiz-Veranstaltung:Titel Vorname Name, Email-Adresse, Firma/Institution:(bitte HIER ausfüllen und zurücksenden)- Ich bringe folgende Person(en) mitTitel Vorname Name, Firma/Institution:(bitte HIER ausfüllen und zurücksenden)- Ich komme nichtTitel Vorname Name, Firma/Institution:(bitte HIER ausfüllen und zurücksenden)Ihre Anmeldung geht bitte- an Email reinhard.spoerer@gmail.com- oder an Telefon mobil 0151 240 799 75.- - - - - - - - - - - -Sehr geehrte Damen und Herren,dasNetzwerk innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBB fühlt sich geehrt, Sie ganz herzlichzu einer Veranstatung der Fachhochschule Südwestfalen auf den Campus Soest einzuladen:- Fachhochschule Südwestfalen,- R4-Trophy-Team 2017,- Netzwerk innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBB- Moderation Prof. Dr.-Ing. Reinhard Spörer."Innovationen sind (unsere) Zukunft!"Matthias Meise, Co-Founder & CEO manugoo GbR, SolingenInnovationen ganz aktiv fördern durch Mit-Tun - und durch AuszeichnenDipl.-Ing. Patent-Ing. Hans-Georg Torkel,- Gründer des Netzwerk innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBB- Vorsitzender des KIT-Initiative Deutschland e.V., Mülheim an der Ruhr.- Vorsitzender des Deutschen Erfinder-Verbandes DEV e.V., Nürnberg.Preisträger:Professoren-Team Dres. Bechthold/Schülke/Stumpf, SoestLaudatio: Prof. Dr. Hermann-Josef Elias, Dekan i.R., Fachbereich Maschinenbau SoestPreisübergabe: Dipl.-Ing. Jan-Hendrik-Körner, Vorsitzender des Verband Soester Ingenieure VSI e.V.Preisträger:Internationales HelpU Studententeam, Soest, international.Laudatio: Tristan Niewöhner, Gründungsberater Founders Foundation gGmbH, Gütersloh.Preisübergabe: Marita Stratmann (SPD), ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Soest.Preisträger:Sieben Studentinnen und ein Student:Das R4-Team der Soest-Marrakesch-Trophy 2016, Soest.Laudatio: Helga König, Journalistin.Preisübergabe: Werner Lohn (CDU), Mitglied des Landtages NRW.1. das R4-Westfalen-Team 2017:"Wir machen's weiter - mit Ihrer Hilfe!"Spenden für die Weiterführung der R4-Rallye-Tradition des Campus Soest:Diesem Team wurde im Oktober 2016 durch Vandalismusan den vier R4 sehr, sehr schwerer Schaden zugefügt wurde:Eine Auswahl an Schadens-Bildern hierzu siehe hier 2. die studentischen Mitglieder der Band "Campus All Stars":- Ahmed Ismael, Kairo mit der Orientalischen Oud-Gitarre,- und Alexander Blietz, Minden mit der Akustischen Gitarre.Im Anschluss lädt das NiBB zu einem Stehempfang in das Foyer des Audimax:Mit dankenswerter Unterstützung durch den Verband Soester Ingenieure VSI e.V.Preisträger des NiBB-Innovationspreises seit 2000, u.a.:- Dipl.-Ing Jochim Bader,Präsident des Europäischen Erfinderverbandes,- Dipl.-Kfm Christiane Kersting, Innovationsmanagement,- Dr. Ing. Michael Gude, Erfinder-Unternehmer,- Ranga Yogeshwar, Physiker und Moderator,- Dr. Franz Alt, Journalist und Buchautor,- Jean Pütz, Wisssenschaftsjournalist,- Prof. Dr. Reinhard Spörer, Moderator.KIT-Medienpreisträger Auszug seit 2005, u.a.:- Nicole Schmücker, Unternehmerin, Innovatorin,- Dipl.-Ing., Patent-Ing. Cornelia Hornemann,- Dragica Graf (Forschungsprojekt)- Dipl.-Ing. Annette Bauer,- Helga König, Journalistin.Gebäude 11, Raum 11.008 des Campus Soest,Navi Campus-Parkplatz-Einfahrt: Windmühlenweg 43, 59494 SoestDienstag, 29. November 2016, 17 bis 18:30 Uhr,anschließend Empfang im Foyer des Audimax.- an die Fachhochschule Südwestfalen und den Campus Soest für die tatkräftige Kooperation,- und an den Verband Soester Ingenieure e.V. für die finanzielle Unterstützung des Empfangs.Im Namen aller Beteiligten würde ich mich über Ihre Teilnahme an dieser bemerkenswerten Veranstaltung sehr freuen.Mit freundlichen GrüßenDr.-Ing. Reinhard SpörerProf. auf dem Campus Soest der FH SWF von 1995 bis 2015Referent für Öffentlichkeitsarbeit für:1.KIT-Initiative e.V.:Kreativität - Innovation - Technik2.Netz innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBBMobil 0151 240 799 75