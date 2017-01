DABEI: Treffen auf dem 10. Karrieretag Soest der Fachhochschule Südwestfalen

Soest : Campus |

Privates Treffen



10. Mal!



Der 10. Karrieretag Soest am Mittwoch, 26. April 2017, ist für mich - seit der Gründung dieser Veranstaltung - immer wieder eine gute Möglichkeit zu einem persönlichen Treffen mit:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- sowie den vielen Helferinnen und Helfern,

- mit den Karrieresuchenden aus zehn Jahren,

- mit Studierenden der drei Soester Fachbereiche,

- mit Freunden und Bekannten aus dieser Campus-Zeit,

- sowie mit Mitgliedern des Verband Soester Ingeniere

- ...



Ich lade die oben Genannten und alle weiteren, die sich angesprocgen fühlen, herzlich zu einem privaten Treff auf dem Karrieretag ein!



Meine Kontaktdaten sind ja bekannt,

und einfach geht das Verabreden ja auch über FACEBOOK.



Bis dann, in Soest:

Auf dem 10. Karrieretag!



Denn DEN kann man(n)/frau bei der Gelegenheit am 26. April 2017 ab 10 Uhr gleich mit besuchen@