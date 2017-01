FASHION-FLOHMARKT in SENDEN / Ulm 28.01.2017

Senden : BÜRGERHAUS (Stadtmitte) |

Für stylische junge Mädels und modebegeisterte Frauen

Es gibt alles was eine Frau so mit sich oder an sich trägt. Markenklamotten, hochpreisige Labels, günstiges Allerlei, Accessoires und vieles mehr. Spiegel und Umkleiden sind vorhanden. Für jedes Alter und in allen Größen! Es ist für jeden etwas dabei, auch FÜR DICH. Bestimmt findest du ein neues Lieblingsoutfit, vielleicht einen neuen kompletten Look, ein traumhaftes Schmuckstück oder eine neue Jeans mit coolen Booties. Angenehme Atmosphäre auf zwei Ebenen, klimatisiert. Mit anderen stöbern, treffen und kontakten. DA GEHE ICH HIN !------ANFAHRT: Nur einen Katzensprung vom Ulm entfernt. Tiefgarage direkt unter dem Bürgerhaus sowie angrenzende Parkplätze. Der Bahnhof ist nebenan.EINLASS von 11:00 Uhr bis 15:30 UhrHOMEPAGE: www.fashion-flohmarkt.com