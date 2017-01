Verleihung der Sportabzeichen und Laufabzeichen in Sehnde

Sehnde : Naturfreundehaus |

Das Sportabzeichenteam des TVE Sehnde lädt zur Verleihung der Lauf- und Sportabzeichen ein.

Am Freitag, den 10.02.2017 werden die erworbenen Abzeichen für das Jahr 2016 verliehen.

Die Verleihung findet statt im Naturfreundehaus Sehnde. Am Ladeholz 15.

Um 18:00 Uhr erhalten die Kinder und Jugendlichen ihre Urkunden.

Um 19:00 Uhr werden dann die Urkunden an die Erwachsenen verliehen.

Die Abnahme für das Sportabzeichen findet von Mai bis August an jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat statt. Im September an jedem Mittwoch.

An diesen Terminen werden auch die Laufabzeichen über 15 und 30 Minuten abgenommen.

Die Abnahme für das Laufabzeichen über 60,90 und 120 Minuten findet statt am 13. Mai, 24. Juni und 09. Sept., jeweils um 17:00 Uhr am Lehrter Holz