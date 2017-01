Schauturnen MTV Ilten am Samstag, den 11.2.17 ab 16:00 Uhr

Wir laden alle herzlich ein, sich mit uns in einen schönen Nachmittag mit spektakulären Auftritten und guter Unterhaltung zu begeben. Nach einigen Jahren ist es wieder soweit, die Sportakrobaten des MTV Iltens organisieren wieder ein Schauturnen.



Gemeinsam mit allen Sparten der Turnabteilung (Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Tanzen,Sportakrobatik) und der Gymnastikabteilung (Damen-Gymnastik & Aerobic) freut sich die Showgruppe Acrophobia auf zahlreiches Erscheinen. Das bunte Programm, bei dem sowohl große als auch kleine Sportler ihr Können unter Beweis stellen, ist die perfekte Möglichkeit seinen Samstag Nachmittag zu verbringen.



Denn stattfinden wird das ganze am 11.02.17 um 16:30 Uhr (Einlass 16:00Uhr) in der Turnhalle in 31319 Ilten, Hugo-Remmert-Straße 10.



Bei so einem Event ist natürlich auch für das leibliches Wohl gesorgt. Das ganze Schauturnen kostet keinen Eintritt und wir freuen uns über jeden Zuschauer.



Wir sehen uns beim Schauturnen, seid gespannt und freut euch genau so darauf wie wir