Rheinmarathon

Die Marathonstrecke beträgt 42,6 km und wird von Leverkusen nach Düsseldorf gefahren. Gefahren wird gegen die Zeit, da nicht alle Boot gleichzeitig starten können. Das macht den Marathon bis zum Schluß sehr spannend.Die Ruderer des RGF Lehrte/Sehnde haben an diesem 01.10.2016 wieder einmal gezeigt, was in Ihnen steckt.So erreicht Erik Scheithauer mit seiner Renngemeinschaft Platz 4 mit einer Zeit von 2:24h. Markus Berger ruderte mit seinen Ruderfreunden 2:39h und belegte damit Platz 5.Die B-Juniorinnen (Lara Klopp, Ronja Kampmann, Jenny Kardinal und Johanna Kinder, Cox: Christian Schulze) waren in Ihrem Rennen die einzigen Starter und erreichten in 2:40 h das Ziel.Die A-Junioren (Michael Kaufhold, Florian Knittler, Nils Fröhling, Alexej Blase, Cox: Klara Leibold) setzten sich in Ihrem Rennen gegen fünf weitere Starter durch und belegten mit einer Zeit von 2:19 h den ersten Platz.Mit diesen beiden ersten Plätzen konnte die Sonderwertung Juniorencup gewonnen werden und die Junioren gewannen damit ein Skull Paar.Das Männerboot des RGF MDA 50 (Oliver Bindseil, Michael Kardinal, Rüdiger Halupczok, Christoph Mauck, Cox: Ramona Rathmann) ruderte in 2:40 auf den fünften Platz und konnte noch weitere drei Starter hinter sich lassen.Mit einer Zeit von 2:26 h setzte sich das Frauenboot MDA 43 (Ilka Klopp, Cornelia Kampmann, Silke Kardinal, Barbara Arnold, Cox: Holger Rathmann) gegen vier weitere Konkurrentinnen durch und fuhr auf Platz eins in Ihrem Rennen.Mit dieser Leistung gewannen sie außerdem den Sonderpreis "Schnellstes Frauenboot" der Veranstaltung. Der Preis, eine Wanderschale widmete die Mannschaft dem Verstorbenen Sascha Klopp. Er hätte eigentlich, wie auch schon im Jahre 2014 das Frauenboot gesteuert.