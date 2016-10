Elbinselmarathom am 27.08.2016

Erik Scheithauer und Tristan Mauck ruderten zusammen mit drei Ruderern vom RCS in 3:53 Stunden auf Platz 1 der Gesamtwertung.Im an den RCS verkauften Hanno von Hinkelsmark belegten Inken, Uta und Rüdiger Halupczok in der Renngemeinschaft mit dem RC S Platz 2 der Gesamtwertung in 4:13 Stunden.Obwohl alle nach der Tour geschafft waren, waren sie sich einig im nächsten Jahr wieder mir dabei zu sein.