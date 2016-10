An diesem Sonntag meinte es das Wetter besonders gut mit den ca. 40 Ruderern.Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Boote aufs Wasser gebracht werden, einige fuhren sogar bis zur Anderter Schleuse. Auch die zwei vereinseigenen Achter konnten ihre vermutlich letzte Tour des Jahres an diesem schönen Tag fahren.Nachdem alle Boote wieder in der Halle verstaut waren, ist der Tag bei mitgebrachten Leckereien und gemütlichem Beisammensein ausgeklungen.